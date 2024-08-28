ПсковГУ и Витебский государственный медицинский университет подписали соглашение об академической мобильности

14:05, 28 августа 2024, ПАИ

ПсковГУ подписал соглашение об академической мобильности с Витебским государственным медицинским университетом (ВГМУ), сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

«У нашего университета достаточно большая история – в этом году нам 90 лет. Помимо факультетов, на которых учится около 7 000 человек, у нас есть достаточно серьёзная симуляционная база и фармсектор. Также мы аккредитованы и проводим испытания лекарственных средств», – отметил проректор по международным связям и организационно-правовой работе ВГМУ Денис Лиц и подчеркнул, что вуз имеет развитую инфраструктуру с современными общежитиями, собственным общепитом, спортзалами и многим другим.

Заведующая кафедрой клинической медицины, профессор Наталья Иванова рассказала о становлении медицинского факультета в ПсковГУ. «Возможность получать медобразование в вузе появилась больше десяти лет назад, мы начинали со специальности «медицинская кибернетика». В 2013 году включили уже и «медицинскую биохимию». С 2019 года открыли программу «Лечебное дело» – в этом году состоялся первый выпуск направления, которое окончили 70 студентов», – рассказала она.

В завершение встречи её участники подписали соглашение об академической мобильности студентов и преподавателей, а также наметили пути дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки медицинских кадров.