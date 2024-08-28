Чемпионат СЗФО по футболу среди женщин пройдёт в Великих Луках

14:39, 28 августа 2024, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа серди женских команд пройдёт в Великих Луках с 9 по 12 сентября, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях примут участие три команды: калининградская «Балтика», псковская «Россиянка» и великолукский «Экспресс-ВЛГАФК».

Команды сыграют в круг, первые два места проведут финальный матч. Победитель соревнований получит путёвку на Всероссийские соревнования «Первая лига», которые пройдут с 14 по 24 октября.

Отметим, что действующим победителем окружного этапа является псковская «Россиянка».

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