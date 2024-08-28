Первый в мире антивозрастной корм для кошек создали в России
Российские учёные разработали первый в мире замедляющий старение корм для кошек, пишет Udm-Info со ссылкой на видеосюжет «Моя Удмуртия».
Ранее идея была описана только теоретически. Сейчас учёные и предприниматели получили результат на практике и запатентовали формулу.
Специалисты медицинской академии в Ижевске разработали уникальную добавку, влияющую на клетки питомца. По словам научного руководителя проекта, сотрудника лаборатории кафедры патологической физиологии и иммунологии Ижевской государственной медицинской академии Владимира Протопопова, результаты видны уже через три месяца за счёт увеличения белков, благодаря которым происходит увеличение продолжительности жизни и уменьшение молекулярных маркеров старения.
Помощниками в исследовании стали кошки из приюта или с улицы. Ветеринары отмечают, что ни один из питомцев не пострадал.
Кроме того, после применения нового корма состояние животных значительно улучшилось. Сейчас создатели антивозрастной добавки готовятся представить свою разработку на выставке в Москве.
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