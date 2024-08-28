На театрализованную программу «Осень в дворянской усадьбе» приглашают псковичей

15:22, 28 августа 2024, ПАИ

7 сентября в 12:00 музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в Плюсском районе приглашает гостей на театрализованную программу «Осень в дворянской усадьбе». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Театральная зарисовка перенесёт посетителей в начало XX века. Они познакомятся с владельцами имения Вечаша – Софьей Михайловной Огарёвой и её дочерью. Гости услышат, о чём беседуют дамы и что их волнует.

Хозяева пригласят в дом, развлекут беседой о традициях чаепития в дворянских усадьбах, а также займут играми. Участники программы угостятся чаем и яблочным пирогом.



Запись на программу по телефону 8-811-332-61-00 или по почте lubensk@yandex.ru. Количество мест ограничено.