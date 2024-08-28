С 80-летием образования Псковской области поздравил жителей региона заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко

15:11, 28 августа 2024, ПАИ

С 80-летием образования Псковской области поздравил жителей региона заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко. Об этом корреспондент ПАИ сообщает с пресс-подхода по итогам десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области.

«В первую очередь хочу поздравить всех жителей Псковской области и губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и его команду с замечательной юбилейной датой – 80-летием со дня образования Псковской области.

Для нас глубоко символично и приятно, что мы приглашены на проведение нашего юбилейного заседания рабочей группы [по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области. – ПАИ] именно в этот знаковый день.

И то, что в этом году мы отметили в нашей стране [Белоруссии. – ПАИ] замечательную дату, нашу совместную дату – 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – эта дата также непосредственно связана с тем историческим событием по образованию 23 августа 1944 года Псковской области.

Желаю, чтобы вы гордились тем, что живёте на Псковской земле, исторической земле, которая подарила много замечательных людей и в историческом аспекте, и в нашей новейшей истории, и артистов, и художников, и других знаковых персонажей, которые здесь выросли, напитались истоками благодатной Псковской земли», – сказал Игорь Петришенко.