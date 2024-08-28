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Экономика

Товарооборот между Псковской областью и Белоруссией вырос почти на 10%

По итогам первого полугодия 2024 года товарооборот между Псковской областью и Белоруссией составил 84 млн долларов США и вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко на пресс-подходе по итогам десятого заседания рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Псковской области.

Игорь Петришенко. Фото: ПАИ

«Очень важно, что наряду с нашими традиционными торговыми аспектами, которые мы развиваем в сфере промышленной кооперации, мы ищем новые точки роста. И мы такие точки действительно находим с точки зрения и промышленной кооперации в плане нового совместного продукта, и новых сфер, и новых направлений нашего взаимодействия в сфере строительства, в сфере сельского хозяйства, в сфере нефтехимической переработки, в сфере лёгкой промышленности», – сказал Игорь Петришенко.

Он также поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за сотрудничество и отметил, что на Днях Витебской области в Пскове белорусы продемонстрируют и выставку, и лучшие свои достижения. «Будем и дальше развивать наше сотрудничество – Республики Беларуси и Псковской области», – заключил Игорь Петришенко.

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