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Борис Елкин поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы

Глава Пскова Борис Елкин поздравил всех православных верующих жителей города с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: газета «Печорская правда»

«Этот светлый праздник является особенно значимым для Псковской земли. В этот день отмечает свой престол уникальный Псково-Печерский монастырь. Тысячи паломников со всей страны стекаются сюда, чтобы вознести молитвы к Пресвятой Деве Марии и поклониться чудотворной иконе. Желаю всем здоровья, благополучия и спокойствия в доме. Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери и получает её благословение на все начинания!» – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

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