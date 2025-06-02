Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на этой неделе, рассказали синоптики

08:52, 02 июня 2025, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на этой неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

«Системы фронтальных разделов дестабилизируют атмосферу на Северо-Западе, так что здесь не обойдётся без ливней и гроз. Но вместе с облаками в регион будет поступать умеренно тёплый воздух, так что показания термометров ожидаются в рамках климата: днём на севере +16…+21 градус, в южной части – до +19…+24 градусов», – отметили в «Фобосе».

Напомним, что до +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области сегодня, 2 июня.

Ранее синоптики сообщили, какая погода будет в Псковской области в июне.