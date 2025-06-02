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Общество

В Госдуму подадут проект о предоставлении дополнительного отпуска для многодетных родителей

Депутаты Госдумы представят законопроект, который предполагает введение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 дней для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что настоящим законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней для работников, имеющих трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет.

Предлагается предоставлять отпуск в удобное для работника время. Кроме того, предусмотрено, что по письменному запросу сотрудника отпуск может быть объединен с ежегодным основным оплачиваемым отпуском или использован отдельно – полностью или частично. При этом проектом не разрешается переносить указанный отпуск на следующий рабочий год.

Один из авторов законопроекта объяснил, что цель инициативы заключается в создании условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей.

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