Стал известен список почётных гостей форума «Псковская область: место, где хочется жить»

10:26, 02 июня 2025, ПАИ

Сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева и депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявлены в качестве почётных гостей форума «Псковская область: место, где хочется жить», который пройдёт с 6 по 7 июня. Об этом сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова на пресс-конференции, посвящённой проведению форума, в понедельник, 2 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Мария Бутина будет председателем пленарной сессии форума, уточнила Алёна Трунова.

Кроме того, участниками форума станут соотечественники, проживающие в Псковской области, представители национальных диаспор и общественных организаций, иностранные студенты и многие другие, добавила спикер.

Напомним, форум «Псковская область: место, где хочется жить» будет посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Форум станет важной площадкой для обмена знаниями, обсуждения современных тенденций и формирования новых подходов к привлечению и интеграции соотечественников в российское общество. Цель форума – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

В рамках форума запланированы круглый стол, семинар, презентации возможностей проектов, профтуры на предприятия региона, ярмарка вакансий для временной работы в летний период. Второй день форума пройдёт в Пушкиногорском районе, где участники смогут посетить Дни пушкинской поэзии и русской культуры, что позволит глубже погрузиться в культурное наследие России и способствовать интеграции новых соотечественников в российское пространство, уточняли ранее организаторы.

Организатором форума выступает АНО ПО «Центр содействия переселению «Соотечественник» при поддержке правительства Псковской области.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.