До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 августа
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 29 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет дуть слабый ветер восточных направлений, а днём – со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, а днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет выше нормы.
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