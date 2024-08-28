До 28 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 августа

16:42, 28 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 29 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет дуть слабый ветер восточных направлений, а днём – со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, а днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет выше нормы.