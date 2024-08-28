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Общество

Выставку о псковичах, храмах и псковской кухне подготовили в областной библиотеке

К 80-летию образования Псковской области Псковская областная универсальная научная библиотеки имени В. Я. Курбатова подготовила выставку, на которой представлены более 170 книг об известных псковичах, знаменитых псковских монастырях и храмах и псковской кухне. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Фото областной библиотеки

В числе экспонатов – «Псковская энциклопедия», Красная книга Псковской области и многое другое. Благодаря этим книгам можно узнать о численности и составе населения, природных особенностях региона, его экономической, социальной и культурной жизни, официальных символах.

Выставка будет работать до 31 августа в региональном центре Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (улица Профсоюзная, 2, кабинет 204). Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00.

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