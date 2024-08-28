Два человека пострадали в ДТП на трассе в Псковском районе

18:07, 28 августа 2024, ПАИ

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Псков – Изборск – Печоры у деревни Станки в Псковском районе. По предварительным данным, Mercedes протаранил впереди едущий автомобиль ГАЗ, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Помощь пострадавшим оказывается на месте. От госпитализации они отказались.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.