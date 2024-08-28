На Валдае продолжает свою работу студенческий турслёт, организованный ПсковГУ

18:21, 28 августа 2024, ПАИ

В Новгородской области продолжается студенческий туристический слёт Союзного государства. К мероприятиям присоединились 200 молодых людей из вузов России и Республики Беларусь. В роли организаторов выступили Псковский государственный университет совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Для студентов подготовлена насыщенная программа. Так, 27 августа участники отправились в пеший поход и сплав на байдарках по озеру Вельё, расположенному на территории Валдайского национального парка. По организованному маршруту выдвинулись две команды, сменив на точке перевала активности.

Вечером прошла неформальная встреча у костра с экспертами по туристическим походам. Участники слёта поделились впечатлениями о пройденном пути и услышали истории профессионалов. Завершился день песнями под гитару.

Добавим, турслёт будет проходить до 29 августа. Мероприятие проводится с целью повышения внимания к активному студенческому туризму, который является важным элементом молодёжной политики и воспитательной деятельности Союзного государства.

Проект реализован при поддержке Минобрнауки России, Министерства образования Республики Беларусь, Проектного офиса международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия – Беларусь», программы молодёжного и студенческого туризма «Студтуризм».

Партнёры турслёта – Ассоциация развития молодёжного активного туризма (АРМАТ), Русское географическое общество, Валдайский национальный парк, Студенческая лига спортивного туризма, Республиканский центр экологии и краеведения Республики Беларусь.