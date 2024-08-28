Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
В Великолукском районе на 456-м километре трассы М-9 «Балтия» женщина-водитель не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло сегодня, 28 августа, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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