Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступает в рамках выставки «Россия начинается здесь»

21:17, 28 августа 2024, ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступает на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова сегодня, 28 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Дирижирует Алексей Репников, солируют артисты Культурного центра Елены Образцовой Анастасия Шугарова и Камиль Калимуллин. Гости услышат известные композиции из фильмов и мультфильмов, а также фрагменты произведений русских и зарубежных классиков.

Напомним, на территории Финского парка выставка работает каждый день до 31 августа. Мероприятия проводятся в рамках празднования 80-летия Псковской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.