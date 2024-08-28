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Фестиваль ​«Сетомаа. Семейные встречи» прошёл в Сигово

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» прошёл в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района сегодня, 28 августа. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Всего гости смогли познакомиться с традициями сето, услышать песни леэло, своими глазами увидеть уникальные костюмы и украшения и ближе узнать народ сето.

Фестиваль ​«Сетомаа. Семейные встречи» прошёл в Сигово. Фото: газета «Печорская правда»

На сцене фестиваля выступили два коллектива сето: этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и музейный сетоский ансамбль «Каарахельбе».

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