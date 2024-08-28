Псковская библиотека имени Курбатова подписала соглашение о сотрудничестве с Партнёрством арктических музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга

22:28, 28 августа 2024, ПАИ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Партнёрством арктических музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга и Псковской областной библиотекой имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного «Арктического салона». Подписи под соглашением поставили исполняющая обязанности генерального директора Псковской областной универсальной библиотеки имени Курбатова Лариса Егорова и руководитель Партнёрства арктических музеев образовательных организаций Илья Большаков.

Также в работе «Арктического салона» принимала участие исполняющая обязанности директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени Каверина Полина Бабёнышева. Уже несколько лет музей романа «Два капитана» и «Каверинка» дружат с Музеем Арктики имени Г. Я. Седова, который является членом партнёрства.