Стало известно, во сколько россиянам обойдётся букет на 1 сентября

07:37, 29 августа 2024, ПАИ

На 15-17% увеличился средний чек на цветы за год. Средняя цена за букет на 1 сентября будет до 3,5 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Чаще всего жители России берут подсолнухи, розы, георгины и гладиолусы. Кроме того, спрос вырос и на съедобные букеты.

В аналогичный период чек на букет составлял 3 028 рублей, рассказал руководитель команды сопровождения селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Алексей Белкин.

По словам эксперта, рост цен связан также с изменением желаний клиентов. Они стали выбирать более дорогие и сложные композиции цветов. На 1 сентября россиянам интересны георгины, хризантемы и гладиолусы. Также они берут пионовидные розы.

Директор по развитию компании «Цветы и мёд» Георгий Сухаржевский, в свою очередь, рассказал, что средний чек на цветы составит от 2,5 до 3 тысяч рублей.