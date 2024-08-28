Мужчина в Пскове лишился аккаунта на «Госуслугах» из-за мошенников
44-летний мужчина в Пскове лишился аккаунта на «Госуслугах» из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Псковичу поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником сотовой компании и получил доступ к личному кабинету мужчины, а затем заблокировал его.
Это произошло, потому что пскович предоставил мошеннику личные данные и коды доступа из СМС.
По данному факту возбудили уголовное дело, подчеркнули в пресс-службе УМВД.
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