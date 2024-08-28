Мужчина в Пскове лишился аккаунта на «Госуслугах» из-за мошенников

08:04, 29 августа 2024, ПАИ

44-летний мужчина в Пскове лишился аккаунта на «Госуслугах» из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичу поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником сотовой компании и получил доступ к личному кабинету мужчины, а затем заблокировал его.

Это произошло, потому что пскович предоставил мошеннику личные данные и коды доступа из СМС.

По данному факту возбудили уголовное дело, подчеркнули в пресс-службе УМВД.