Какие законы вступят в силу в России с 1 сентября

09:07, 29 августа 2024, ПАИ

Стало известно, какие законы вступят в силу с 1 сентября в России.

В частности, в школах России будут новые предметы. Вместо «Технологии» в образовательных учреждениях введут «Труд (технология)». А предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» будет теперь называться «Основы безопасности и защиты Родины».

Кроме того, с начала осени все образовательные организации, включая детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы, обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России. Он должен будет находиться там постоянно. Это условие обязательно независимо от формы собственности учреждений.

Также с 1 сентября водители не смогут высаживать из транспортных средств инвалидов первой группы и детей-инвалидов за безбилетный проезд или в случае, если они едут без сопровождения. За нарушение будут штрафы. Водитель должен будет заплатить 5 тысяч рублей, а должностное лицо – до 30 тысяч рублей.

В то же время будут дополнительно защищены трудовые права инвалидов. С 1 сентября 2024 года начнут действовать новые нормы квотирования рабочих мест для инвалидов. Работодателям, у которых численность сотрудников больше 35 человек, законом субъекта РФ будет устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников.

Кроме того, в России будут ужесточены лицензионные требования к управляющим компаниям в многоквартирных домах. Теперь, в случае лишения УК лицензии учредитель, доля которого в уставном капитале превышает 50%, будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц.

Также генеральный директор управляющей компании, которого дисквалифицировали, не сможет стать учредителем компании с долей в уставном капитале более 50%.

Также в России меняется порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь он будет рассчитываться на основании полной заработной платы, включая все её составляющие. Первые два часа работы будут оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а последующие – не менее чем в двойном.

В то же время в России усиливается защита прав пассажиров такси. С 1 сентября таксопарки в дополнение к ОСАГО должны также оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Именно за его счет будут возмещать вред, причинённый пассажирам во время перевозок. С сентября подобный договор должен быть заключен на каждый автомобиль, который внесён в региональный реестр легковых такси.

Кроме прочего, государственные информационные системы защитят от кибератак. Государственные и муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и государственных учреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи серверы находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.

Также с осени расширяются полномочия Минздрава РФ. Ведомство будет вправе определять порядок оказания первой помощи. В то же время в аптечки первой помощи разрешается включать лекарства. Также документ конкретизирует терминологию, в которой вводится определение первой помощи и условия её оказания. Следуя новому закону, Министерство здравоохранения России разработало и утвердило новый порядок оказания первой помощи. Первая помощь оказывается пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших до оказания медицинской помощи.

Также ещё одно нововведение коснётся требований к экскурсоводам и гидам-переводчикам. Они с сентября должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством. Кроме прочего, Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.