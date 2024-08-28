Три пожара ликвидировали за сутки в Псковской области
Три пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Неэксплуатируемое строение сгорело на улице Рыкановской в Великих Луках. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строение.
Также бесхозное строение сгорело в деревне Песчивицы Новоржевского района. Возможной причиной явилось неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, возгорание жилого дома произошло на улице Малые Лышницы в деревне Лышницы Плюсского района по причине неосторожного обращения с огнём.
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