Три пожара ликвидировали за сутки в Псковской области

09:29, 29 августа 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Неэксплуатируемое строение сгорело на улице Рыкановской в Великих Луках. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строение.

Также бесхозное строение сгорело в деревне Песчивицы Новоржевского района. Возможной причиной явилось неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, возгорание жилого дома произошло на улице Малые Лышницы в деревне Лышницы Плюсского района по причине неосторожного обращения с огнём.