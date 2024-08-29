Радиостанции Пскова прекратят эфирное вещание 3 и 4 сентября

10:29, 29 августа 2024, ПАИ

В связи с демонтажом на радиомачте Псковского ОРТПЦ (филиал РТРС) антенны панельной 4-этажной «Арал-2» с 9 до 17 часов 3 и 4 сентября будет прекращено эфирное вещание радиостанций Пскова: радио «Спутник», Ю-ТВ, «Ретро ФМ», «Радио Ваня», «Радио Дача», «Европа Плюс Псков», «Наше Радио», DFM, «Радио Energy», «Радио родных дорог», «Авторадио», «Радио для двоих», «7 НЕБО», «Дорожное Радио», «Радио Вера», Love Radio, «Радио Рекорд», «Русское Радио», «Серебряный дождь».

Об этом ПАИ сообщили в Псковском ОРТПЦ – филиале РТРС.