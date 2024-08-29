Великолучанка стала жертвой новой мошеннической схемы

10:55, 29 августа 2024, ПАИ

Великолучанка стала жертвой новой схемы обмана, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

58-летней жительнице Великих Лук поступил звонок от неизвестного. Лже сотрудник сотовой компании предложил подключить скоростную мобильную связь 5G. Предложение заинтересовало потерпевшую. Собеседник сообщил, что необходимо установить и настроить специальное программное обеспечение, а сделать это можно дистанционно.

Получив удаленный доступ к гаджету женщины, мошенник через мобильное приложение оформил кредит и вывел деньги. Общая сумма ущерба – 1,7 млн рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.