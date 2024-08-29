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Псковичи стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Псковичи, воспитанники спортшколы «Стрела» 2011 года рождения стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч», который прошёл в Волжском Волгоградской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе по футболу «Стрела».

Псковичи стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч». Фото: спортшкола «Стрела»

Основное время финального матча между «Стрелой» и «Рубином» из Владимирской области завершилось вничью – 0:0. Судьба матча решалась в серии пенальти, где чуть сильнее оказались псковичи – 6:5.

В индивидуальных номинациях Нарека Мелконяна признали лучшим защитником турнира, а Арсения Зинадворова – лучшим игроком команды.

«Стрела» под руководством Ильи Орлова завоевала путёвку на суперфинал «Кожаного мяча», который пройдёт в Смоленске с 20 по 24 октября. В итоговом турнире примут участие четыре команды – победители финалов.

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