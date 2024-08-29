Спартакиада пенсионеров проходит в Пскове

11:19, 29 августа 2024, ПАИ

Спартакиада пенсионеров Псковской области проходит в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе стадиона «Машиностроитель».



Фото: пресс-служба стадиона «Машиностроитель»



Фото: пресс-служба стадиона «Машиностроитель»



Фото: пресс-служба стадиона «Машиностроитель»



Фото: пресс-служба стадиона «Машиностроитель»



Фото: пресс-служба стадиона «Машиностроитель»



Фото: пресс-служба стадиона «Машиностроитель»











В спартакиаде принимают участие пенсионеры практически из всех районов Псковской области.

«В первый день спартакиады уже состоялись соревнования и спортсмены продемонстрировали отличную подготовку и стремление к победе», – сообщает пресс-служба стадиона.

В программу соревнований входят шесть видов спорта: дартс, шахматы, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис и лёгкая атлетика.

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