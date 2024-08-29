Какой будет погода в начале учебного года в Псковской области, рассказала метеоролог

12:44, 29 августа 2024, ПАИ

Какой будет погода в Псковской области 2 сентября, когда в школах и других образовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Жаркие дни, которые есть сейчас, должны закончиться к концу недели. В воскресенье характер погоды поменяется, преимущественно на севере и в центральных районах области должны пойти дожди. И после этого температуры понизятся», – подчеркнула Тала Нещадимова.

2 сентября в области ожидается преимущественно сухая погода без осадков. Температура воздуха ожидается в пределах от +20 до +25 градусов, отметила она.

«Но стоит понимать, что эти температуры приходятся на часы максимального прогрева, то есть утренние температуры будут пониже. На улице сентябрь, погода становится осенней. Но дневные температуры нас пока будут ещё радовать, 20–25 – это очень даже неплохо для сентября», – рассказала Тала Нещадимова.

При этом рекордных температур в этот день не ожидается, заключила она.