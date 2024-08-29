Территорию возле Дома культуры благоустроили в Красногородском районе
Территорию возле Покровского дома культуры – Покровский дворик благоустроили в Красногородском районе, пишет газета «Заря».
Благодаря ТОС «Покровское» вокруг Покровского дворика появился деревянный резной забор, входная зона и две дополнительные калитки, а также представители ТОС выполнили работы по озеленению. Также планируется посадка многолетних кустарников и цветов.
Покровский дворик – это место отдыха местных жителей и семей с детьми, заключили в издании.
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