Псковские волейболисты участвуют в международном турнире
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2010-2011 годов рождения принимают участие в международном турнире, который проходит в Витебской области с 28 по 30 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.
Всего в соревнованиях участвуют пять команд из России и Белоруссии. Вчера, 28 августа, псковичи в четырёх сетах одержали первую победу над спортшколой «Глубокская».
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