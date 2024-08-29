Псковские волейболисты участвуют в международном турнире

12:20, 29 августа 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2010-2011 годов рождения принимают участие в международном турнире, который проходит в Витебской области с 28 по 30 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Всего в соревнованиях участвуют пять команд из России и Белоруссии. Вчера, 28 августа, псковичи в четырёх сетах одержали первую победу над спортшколой «Глубокская».

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