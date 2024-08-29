Псковичи могут бесплатно отправить посылки жителям Курской и Белгородской областей

12:08, 29 августа 2024, ПАИ

Отделения «Почты России» по всей стране бесплатно принимают посылки до 10 кг для жителей Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания, «Почта России» всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас», – сказал генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.