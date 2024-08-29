Псковская прыгунья Наталья Спиридонова проведёт заключительный старт в этом году

12:47, 29 августа 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в заключительных соревнованиях по лёгкой атлетике в сезоне «Новая высота», которые пройдут в Прохладном 31 августа. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Всего в соревнованиях примут участие 14 спортсменов, семь из которых – в женском зачёте. Наталья Спиридонова будет противостоять олимпийской чемпионке Марии Ласицкене, чемпионкам России Кристине Королёвой и Марии Кочановой, белорусской спортсменке Карине Демидик, а также Дарье Слеповой и Софии Мирошниченко.

Соревнования станут заключительными в нынешнем году. Наталье Спиридоновой принадлежит лучший результат года в России – два метра на чемпионате России в помещении. Отметим, что этот прыжок входит в тройку лучших мировых в нынешнем году.

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