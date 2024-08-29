ПсковГУ и Уфимский университет науки и технологий подписали соглашение о сотрудничестве

13:40, 29 августа 2024, ПАИ

ПсковГУ и Уфимский университет науки и технологий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Подписание состоялось на стенде ФГАНУ «Социоцентр» в рамках проведения Международного форума технологического развития «Технопром-2024».

Соглашение предусматривает организацию и проведение совместных образовательных программ, научных исследований и разработок, осуществления инновационной деятельности. В их числе – обмен опытом и совместная реализация новых подходов к инженерному образованию, выстраивание эффективной системы организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также взаимодействия с индустриальными партнёрами. Кроме того, документом предполагается сетевое взаимодействие при реализации программ высшего и дополнительного профессионального образования и при выполнении научных исследований, в том числе в интересах предприятий – индустриальных партнёров. Также соглашение подразумевает организацию перекрёстных практик и стажировок студентов вне рамок образовательного процесса.

Напомним, Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства начала свою работу в 2022 году на базе вузов-партнёров – Псковского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Главная цель проекта заключается в подготовке межотраслевого инженера–2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.