Десять предприятий Псковской области станут партнёрами проекта «Билет в будущее»

13:45, 29 августа 2024, ПАИ

Крупные предприятия Псковской области присоединяются к профориентационному проекту «Билет в будущее», сообщили ПАИ организаторы проекты.

«Ученики всех 154-х школ региона с шестого по 11-й класс могут посещать экскурсии или участвовать в мастер-классах на предприятиях, которые являются партнёрами проекта. В этом году их десять. Среди них – Псковский хлебокомбинат, «Псков-Полимер», великолукские заводы «ЗЭТО» и «М-Конструктор», Невельская обувная фабрика, также присоединилась РЖД», – рассказала региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская. Также она напомнила, что в прошлом году партнёрами проекта являлись четыре предприятия региона.

Добавим, помимо предприятий в проекте задействованы учреждения среднего профессионального и высшего образования. Старт проекта намечен на 2 сентября, и продлится он по декабрь. Экскурсии и профессиональные пробы на предприятиях начнутся в октябре.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».