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Общество

Жара до 30 градусов и туман ожидаются в Псковской области 30 августа

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 30 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от+25 до +30.

Будет дуть южный ветер, ночью – слабый, днём – от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

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