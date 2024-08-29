Жара до 30 градусов и туман ожидаются в Псковской области 30 августа

13:52, 29 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 30 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от+25 до +30.

Будет дуть южный ветер, ночью – слабый, днём – от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.