Жара до 30 градусов и туман ожидаются в Псковской области 30 августа
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 30 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от+25 до +30.
Будет дуть южный ветер, ночью – слабый, днём – от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.
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