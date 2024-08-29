Туристические и торговые связи будут развивать Псков и Витебск

15:38, 29 августа 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин провёл встречу с и. о. председателя Витебского городского исполнительного комитета Дмитрием Новацким в рамках Дней Витебской области в Пскове. Об этом глава города сообщил в своём Telegram-канале.

«В прошлом году Дни Псковской области с успехом прошли в Витебске, а теперь наши друзья из Республики Беларусь приехали с ответным визитом в Псков. Гостей из Беларуси, а особенно из города-побратима Витебска, мы всегда рады видеть», – отметил Борис Елкин.

Партнёрские и дружеские отношения городов с каждым годом становятся всё более тесными и тёплыми, а сотрудничество развивается во всех направлениях, уточнил он.

«Успешные совместные проекты есть в сферах культуры, образования, спорта, транспорта, строительства, торговли. Активно перенимаем друг у друга опыт и в муниципальном управлении. Но главное, что обе стороны отмечают духовное родство и общие ценности», – подчеркнул глава города.

Борис Елкин и Дмитрий Новацкий обсудили планы на ближайшую перспективу. Помимо культурно-образовательных проектов города будут развивать туристические и торговые связи, заключил глава Пскова.