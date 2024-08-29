Как припаркованные машины мешают вывозу ТКО, рассказали псковичам

15:16, 29 августа 2024, ПАИ

Припаркованные машины возле контейнеров мешают вывозу ТКО, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экогрупп».

Каждый день диспетчерская служба регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экогрупп» фиксирует десятки случаев блокировки подъезда к местам накопления отходов. Зачастую жильцы многоквартирных домов паркуют свои автомобили прямо перед площадкой или же останавливаются в узких дворовых проездах, тем самым преграждая путь для спецтехники, отметили в организации.

«Наши водители сталкиваются с этой проблемой практически ежедневно, по некоторым адресам проблема носит систематический характер. Подобные случаи зачастую приводят к сбоям в графиках вывоза отходов и переполненности контейнеров, что справедливо вызывает возмущение и непонимание жильцов», – рассказали в компании.

В «Экогруппе» надеются на понимание граждан и убедительно просят их не парковать свои автомобили вблизи контейнерных площадок для качественного оказания услуги и во избежание аварийных ситуаций.

«Компания ООО «Экогрупп» стремится к постоянному улучшению качества оказываемых услуг и своевременный вывоз ТКО – один из залогов чистоты и комфорта жизни, достигать который мы можем нашими совместными усилиями!» – подчеркнули в компании.

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