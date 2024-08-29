Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее

15:45, 29 августа 2024, ПАИ

Выставка «Витебская акварель» начала работать сегодня в пространстве Поганкиных палат в Пскове. Этот проект стоит в большом ряду торжественных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Псковской области, и действует в рамках Дней Витебской области, которые проходят с 28 по 31 августа в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



















«Мы последние два года являемся выставочной площадкой для многих музеев и рады, что в рамках договора о сотрудничестве состоялся первый выставочный проект Псковского музея и Витебского краеведческого музея. Эта выставка – завершающий аккорд лета, напоминание, что акварельные краски вскоре выплеснутся на все города и веси. Здесь представлены работы многих известных художников, работающих в различных акварельных техниках. Надеюсь, посетители смогут найти здесь то, что навеет воспоминания и подготовит к предстоящей осени», – сообщила заместитель генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвира Королёва.

Выставочный проект Витебского областного краеведческого музея подчеркивает и обозначает уникальность развития акварельного искусства. В современном культурном пространстве Витебска акварель выступает уникальным и узнаваемым брендом региона.

«Мы пограничные районы, наши области и музеи заключили соглашения. И обмен культурными проектами – это самое главное. Культура объединяет. Для обмена мы выбрали наш проект «Витебская акварель». В какой-то момент эта техника стала выделяться среди других акварелей своим почерком, разнообразием техник. И Витебский музей принялся популяризировать витебскую акварельную школу», – рассказала директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.

На выставке можно познакомиться с работами выдающихся акварелистов Викентия Ральцевича, Феликса Гумена, Михаила Левковича, Александра Карпана, Игоря Шкуратова, Александра Шиенка, Валентины Ляхович, Светланы Врублевской, Галины Васильевой, Николая Драненки, Александра Досужева, Леонида Медведского, Алины Трукан.

Выставка действует до 31 августа.