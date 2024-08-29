Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее

Выставка «Витебская акварель» начала работать сегодня в пространстве Поганкиных палат в Пскове. Этот проект стоит в большом ряду торжественных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования Псковской области, и действует в рамках Дней Витебской области, которые проходят с 28 по 31 августа в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы последние два года являемся выставочной площадкой для многих музеев и рады, что в рамках договора о сотрудничестве состоялся первый выставочный проект Псковского музея и Витебского краеведческого музея. Эта выставка – завершающий аккорд лета, напоминание, что акварельные краски вскоре выплеснутся на все города и веси. Здесь представлены работы многих известных художников, работающих в различных акварельных техниках. Надеюсь, посетители смогут найти здесь то, что навеет воспоминания и подготовит к предстоящей осени», – сообщила заместитель генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвира Королёва.

Выставочный проект Витебского областного краеведческого музея подчеркивает и обозначает уникальность развития акварельного искусства. В современном культурном пространстве Витебска акварель выступает уникальным и узнаваемым брендом региона.

«Мы пограничные районы, наши области и музеи заключили соглашения. И обмен культурными проектами – это самое главное. Культура объединяет. Для обмена мы выбрали наш проект «Витебская акварель». В какой-то момент эта техника стала выделяться среди других акварелей своим почерком, разнообразием техник. И Витебский музей принялся популяризировать витебскую акварельную школу», – рассказала директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.

На выставке можно познакомиться с работами выдающихся акварелистов Викентия Ральцевича, Феликса Гумена, Михаила Левковича, Александра Карпана, Игоря Шкуратова, Александра Шиенка, Валентины Ляхович, Светланы Врублевской, Галины Васильевой, Николая Драненки, Александра Досужева, Леонида Медведского, Алины Трукан.

Выставка действует до 31 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 августа 2024

Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
28 августа 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с Успением Пресвятой Богородицы
28 августа 2024

Выставка экспонатов из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове
28 августа 2024

Крестный ход проходит вокруг Псково-Печерского монастыря
27 августа 2024

Выставка известного белорусского художника откроется в музее-усадьбе в Сигово
27 августа 2024

Дегустации и город через VR: чем можно заняться на площадке Пскова на выставке «Россия начинается здесь»
27 августа 2024

Что можно увидеть на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 27 августа
26 августа 2024

Выставка военной техники открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...