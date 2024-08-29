Цветы к Вечному огню в Пскове возложили губернатор Псковской области и премьер-министр Белоруссии

16:29, 29 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Пскове сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Также к Вечному огню возложили гирлянду воинской славы.

После возложения прошла минута молчания, также прозвучали гимны России и Белоруссии.