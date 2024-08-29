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Культура

Гребень из бивня моржа и запонка: какие находки обнаружили археологи в Пскове

Несколько находок обнаружили археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

  • Находки на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
  • Находки на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
  • Находки на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
  • Находки на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
  • Находки на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская археология»
  • Находки на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

В частности, специалистам удалось найти декоративную накладку, гребень из бивня моржа, запонку. Кроме того, тут обнаружена зелёнополивная тарелка, которую хозяин соорудил из пришедшего в негодность сосуда.

Все эти вещи относятся к XVIII-XIX векам, уточнили археологи.

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