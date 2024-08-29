Гребень из бивня моржа и запонка: какие находки обнаружили археологи в Пскове

16:42, 29 августа 2024, ПАИ

Несколько находок обнаружили археологи на раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

В частности, специалистам удалось найти декоративную накладку, гребень из бивня моржа, запонку. Кроме того, тут обнаружена зелёнополивная тарелка, которую хозяин соорудил из пришедшего в негодность сосуда.

Все эти вещи относятся к XVIII-XIX векам, уточнили археологи.