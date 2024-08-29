Открыта новая страница в истории Пскова: археологические исследования на улице Кузнецкой

18:28, 29 августа 2024, ПАИ

Археологические исследования на улице Кузнецкой в Пскове ведутся на памятнике археологии «Культурный слой древнего Пскова, VIII–XVII вв.» в рамках реализации инвестпроекта строительства гостиничного комплекса, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов







































































































Общая площадь археологических исследований составляет около трёх тысяч квадратных метров. Работы выполняет Институт истории материальной культуры РАН.

Изучаемая территория находится на восточной окраине Пскова, построенного в Средние века. Она расположена за пределами крепостной стены Окольного города, которую возвели во второй половине XV – начале XVI веков.

В более поздние времена Средневековья здесь находился Петровский посад, который получил своё название от расположенных рядом Петровских ворот в стене Окольного города. В те времена через Петровский посад проходила дорога, связывающая Псков с Новгородом.

После того как Псков расширился до пределов Окольного города, за новую линию укреплений были вынесены металлургические производства, представлявшие пожарную опасность. С этой производственной зоной XVI–XVII веков и связан исследуемый участок культурного слоя.

На данный момент на раскопках были изучены две железоделательные мастерские, остатки печей для плавки металла и более сотни углублений с отходами металлургического производства: шлаками, крицами, ошлакованными осколками керамики и бракованными изделиями.

Среди находок есть и готовые изделия кузнецов и литейщиков средневекового Пскова. Также было найдено большое количество бытовых предметов из железа: топоров, ножей, серпов, подков, скоб и гвоздей.

Большое количество обнаруженных нательных крестиков позволяет предположить, что на этой территории также находилось ювелирное производство.

Некоторые предметы, найденные в культурном слое на месте раскопок, датируются более ранним периодом, чем производственная зона XVI–XVII веков. Среди них можно выделить фибулу, височное кольцо, шиферное пряслице и монету Ливонского ордена, которые относятся к XIV–XV векам.

В XVIII – середине XIX века территория Плехоновского посада Пскова сохраняла средневековую планировку, а исследуемый участок не подвергался капитальному строительству до наших дней. Это обеспечило хорошую сохранность культурного слоя XIV–XVII веков.

Раскопки продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что открыта новая страница в истории Пскова, сообщили организаторы раскопок.