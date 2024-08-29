Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Роман Головченко: Возможностей для неуспеха в сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией быть не может

Возможностей для неуспеха в сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией быть не может, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в рамках пресс-подхода после осмотра площадки Дней Витебской области в Пскове в четверг, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Роман Головченко: «Возможностей для неуспеха в сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией быть не может». Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«В этом году ситуация выправляется – мы прибавили порядка 8 % в товарообороте. Думаю, что с такой динамикой небольшая просадка прошлого года будет преодолена. А возможные проекты представлены все здесь. Буквально месяц назад Псковская область выбрала нас в качестве поставщика пассажирских автобусов особо большой вместимости. И как сегодня доложил директор завода, до Нового года автобусы будут поставлены», – подчеркнул Роман Головченко.

Кроме того, Псковская область проявляет большой интерес к жилищно-коммунальной, лесной технике и к лесозаготовительным машинам из Белоруссии, уточнил он.

«У нас в целом, если по-крупному считать, то в каждом белорусском изделии половина – это российская, в широком смысле слова. То есть в ряде конкретных машин, которые здесь представлены есть доля предприятий Псковской области. И у нас получается очень интересный оборот: покупается российское сырьё, проходит обработку на белорусских предприятиях, поставляется обратно российским предприятиям. Здесь же происходит дополнительная обработка, поставляется обратно в Беларусь, а уже потом приезжает сюда. Получается, что все инвестиционные товары совершают несколько кругов», – сказал Роман Головченко.

В таких случаях, по словам министра, каждый из участников процесса получает дополнительные деньги в бюджет.

«Псковская область – близкий нам регион. Здесь живут люди, связанные семейными, дружескими, кровными связями. Фактически это одни и те же люди, поэтому здесь никаких возможностей для неуспеха быть не может», – заключил премьер-министр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 августа 2024

Роман Головченко: Возможностей для неуспеха в сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией быть не может
29 августа 2024

Около 4 млн рублей взыскали с должников за газ в Псковской области в 2024 году
28 августа 2024

Ярмарку трудоустройства проведут псковичи в Витебской области
28 августа 2024

Псковичи взяли в Сбере порядка 230 млн рублей на частное строительство за семь месяцев 2024 года
28 августа 2024

Почти 17 тонн мороженого филе судака запретили провозить через границу в Псковской области
28 августа 2024

Покупка за улыбку. Сервис Сбербанка набирает популярность у псковичей
27 августа 2024

В Пскове наградили победителей конкурса «Экспортёр года»
26 августа 2024

Развитие «Берёзового хутора» обсудили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...