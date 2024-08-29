Роман Головченко: Возможностей для неуспеха в сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией быть не может

18:19, 29 августа 2024, ПАИ

Возможностей для неуспеха в сотрудничестве между Псковской областью и Белоруссией быть не может, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в рамках пресс-подхода после осмотра площадки Дней Витебской области в Пскове в четверг, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году ситуация выправляется – мы прибавили порядка 8 % в товарообороте. Думаю, что с такой динамикой небольшая просадка прошлого года будет преодолена. А возможные проекты представлены все здесь. Буквально месяц назад Псковская область выбрала нас в качестве поставщика пассажирских автобусов особо большой вместимости. И как сегодня доложил директор завода, до Нового года автобусы будут поставлены», – подчеркнул Роман Головченко.

Кроме того, Псковская область проявляет большой интерес к жилищно-коммунальной, лесной технике и к лесозаготовительным машинам из Белоруссии, уточнил он.

«У нас в целом, если по-крупному считать, то в каждом белорусском изделии половина – это российская, в широком смысле слова. То есть в ряде конкретных машин, которые здесь представлены есть доля предприятий Псковской области. И у нас получается очень интересный оборот: покупается российское сырьё, проходит обработку на белорусских предприятиях, поставляется обратно российским предприятиям. Здесь же происходит дополнительная обработка, поставляется обратно в Беларусь, а уже потом приезжает сюда. Получается, что все инвестиционные товары совершают несколько кругов», – сказал Роман Головченко.

В таких случаях, по словам министра, каждый из участников процесса получает дополнительные деньги в бюджет.

«Псковская область – близкий нам регион. Здесь живут люди, связанные семейными, дружескими, кровными связями. Фактически это одни и те же люди, поэтому здесь никаких возможностей для неуспеха быть не может», – заключил премьер-министр.