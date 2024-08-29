Михаил Ведерников и Роман Головченко посетили выставки в Пскове

16:54, 29 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетили павильоны выставки-ярмарки белорусской продукции и выставки, посвящённой 80-летию Псковской области сегодня, 29 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников и Роман Головченко осмотрели выставку крупногабаритной техники, производимой в Белоруссии, а также стенд промышленного потенциала Витебской области. Кроме того, они посетили площадку «Витебского подворья».

Кроме того, премьер-министр и губернатор ознакомились с площадками выставки «Россия начинается здесь».

Добавим, что Дни Витебской области в Пскове проходят с 28 по 31 августа. Первые Дни Витебской области в Пскове состоялись в 2022 году. А в 2023 году Псков был представлен в Белоруссии.