Диалог «В патриотизме детей и молодёжи – будущее» состоялся в псковской гимназии

18:21, 29 августа 2024, ПАИ

В рамках Дней Витебской области в Псковской области на базе Гимназия № 29 состоялась диалоговая площадка «В патриотизме детей и молодёжи – будущее». Участниками площадки стали советники, заместители и директора по воспитательной работе, наставники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С приветственными словами выступили заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая и начальник Управления образования Администрации города Пскова Геннадий Иойлев. Свои доклады представили кандидат исторических наук, учитель истории Витебского кадетского училища Николай Пивовар, и заведующий ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию Полоцкого кадетского училища Эльдар Надиров.

Также выступили директор Гимназии № 29 Елена Синёва и наставник класса пожарно-спасательной направленности Валерий Малышев.

Участники диалоговой площадки обсудили вопросы организации совместных мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи.