Подрядчик приступил к реализации инициативного проекта на Новой улице в деревне Пыталовские Хутора

18:36, 29 августа 2024, ПАИ

Подрядчик приступил к реализации инициативного проекта на Новой улице в деревне Пыталовские Хутора. В рамках реализации выигранного проекта «Светлая улица» подрядная организация по контракту установит четыре дополнительные опоры электроосвещения, заменит старые провода на новые и установят 36 фонарей. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

«Новая улица будет освещена заново, на это уйдёт 22 фонаря, проведена модернизация ранее существующего освещения на остальной части улицы. Там будут установлены 14 фонарей. Также по проекту старый провод заменят на СИП (самонесущего изолированного провода). Такие провода отличаются повышенной прочностью, что снижает риск обрыва, также этот проводник хорошо защищён от обледенения, солнечных лучей и других внешних воздействий», – рассказал глава территориального отдела Утроинский Сергей Уланов.

Стоимость проекта составила чуть больше 900 тысяч рублей. Завершить работы подрядчик планирует к концу этой недели.

Как отмечает глава теротдела, на Пыталовских Хуторах освещение было давно, прошли годы, выстроилась новая улица. Её так и назвали. На этой улице освещения не было. Эта проблема существует уже давно.

«Ещё тогда на эти работы требовалось около одного миллиона рублей, сумма большая, в бюджете бывшей Утроинской волости таких средств не было. Мы стали рассматривать вариант участия в конкурсе проектов. Дело в том, что инициативный проект предусматривает инициативные платежи от спонсоров, и они должны составлять не менее 10% от общей суммы. После того, как депутат Собрания депутатов Пыталовского района Тофик Вердиев решил выступить спонсором этого проекта, выделив сто тысяч рублей, местное ТОС «Пыталовские хутора» под председательством Аркадия Сапожникова выступило инициатором проекта. Мы составили, подали заявку на конкурс и оказались в числе победителей. Спонсорами выступили и сами жители Новой улицы, собрав десять тысяч рублей», – рассказал Сергей Уланов.

Дорога по Новой улице составляет почти два километра, во второй части она грунтовая. Скоро осень, пойдут дожди, темнеть будет рано, поэтому решили установить мощные фонари, чтобы улица стала светлой, как и гласит название проекта.

Благодаря этому инициативному проекту будет решена одна из наболевших проблем в деревне.

Отметим, на территории бывшей Утроинской волости будет реализован второй инициативный проект инициативный проект. В 2022 году, став победителем в конкурсе, удалось выполнить реконструкцию центральной площади в посёлке Белорусский. Цена контракта тогда составила 3,5 миллиона рублей.