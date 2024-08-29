Путешественники из Пскова стали лидерами по посещению Верхневолжья

19:01, 29 августа 2024, ПАИ

Псков вошёл в топ регионов, откуда чаще всего приезжают путешественники в древнейший город на Верхней Волге Торопец.

По данным Big Data МТС, Псков стал лидером среди регионов с самыми активными путешественниками, предпочитающими Верхневолжье. Псковские путешественники опередили петербуржцев и москвичей по поездкам в Торопец в 2024 году. Эксперты добавляют, что свыше 80 % туристов приезжают сюда на один-два дня.

Торопец – один из самых западных городов России, основанный раньше Москвы и Твери: ему в этом году исполнилось 950 лет. Расположенный на старинном торговом пути «из варяг в греки», он привлекает любителей архитектуры и истории со всей страны сохранившимися образцами торопецкого барокко, храмами и купеческими особняками, знаменитыми пирогами с брусникой и необычными музейными экспозициями.