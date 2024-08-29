Два человека пострадали в результате ДТП в Пскове

20:39, 29 августа 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей произошло у дома № 23 на улице Инженерной в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два автомобиля – Lada Granta и Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадали два человека. Помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.