График работы офиса «Экогрупп» в Пскове изменится с 1 сентября
График работы офиса регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экогрупп» на улице Металлистов, 18 (третий этаж) в Пскове изменится с 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
С 1 сентября офис будет работать:
- с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);
- по пятницам – с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00);
- суббота и воскресенье – нерабочие дни.
График приёма потребителей по договору на вывоз индивидуального контейнера:
- с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);
- пятница – неприёмный день;
- суббота и воскресенье – нерабочие дни.
По вопросам перерасчёта жители районов Псковской области могут обратиться в офисы расчётной группы регионального оператора по обращению с ТКО для подачи документов. Адреса, контактные данные и режим работы смотрите здесь.
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