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Общество

График работы офиса «Экогрупп» в Пскове изменится с 1 сентября

График работы офиса регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экогрупп» на улице Металлистов, 18 (третий этаж) в Пскове изменится с 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Изображение: ПАИ

С 1 сентября офис будет работать:

  • с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);
  • по пятницам – с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00);
  • суббота и воскресенье – нерабочие дни.

График приёма потребителей по договору на вывоз индивидуального контейнера:

  • с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);
  • пятница – неприёмный день;
  • суббота и воскресенье – нерабочие дни.

По вопросам перерасчёта жители районов Псковской области могут обратиться в офисы расчётной группы регионального оператора по обращению с ТКО для подачи документов. Адреса, контактные данные и режим работы смотрите здесь.

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