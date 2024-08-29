График работы офиса «Экогрупп» в Пскове изменится с 1 сентября

20:39, 29 августа 2024, ПАИ

График работы офиса регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Экогрупп» на улице Металлистов, 18 (третий этаж) в Пскове изменится с 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

С 1 сентября офис будет работать:

с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);

по пятницам – с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00);

суббота и воскресенье – нерабочие дни.

График приёма потребителей по договору на вывоз индивидуального контейнера:

с понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00);

пятница – неприёмный день;

суббота и воскресенье – нерабочие дни.

По вопросам перерасчёта жители районов Псковской области могут обратиться в офисы расчётной группы регионального оператора по обращению с ТКО для подачи документов. Адреса, контактные данные и режим работы смотрите здесь.