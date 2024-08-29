Жителю Красногородска назначен штраф за мошенничество при получении пособия по безработице

21:16, 29 августа 2024, ПАИ

Приговор вынесен 24-летнему жителю посёлка Красногородск, совершившему преступление, предусмотренное частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в 2022 году подсудимый, являясь получателем ежемесячного пособия по безработице, работал по договору возмездного оказания услуг. О данном факте как о влекущем прекращение получения пособия по безработице в отделение центра занятости в Красногородском районе не сообщил, чем причинил ущерб на сумму свыше 34 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал и добровольно погасил причинённый ущерб. Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Красногородского района Псковской области с учётом позиции государственного обвинителя за совершённое преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.