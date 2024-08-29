Медорганизации Псковской области посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и зампредседателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов

20:56, 29 августа 2024, ПАИ

Ведущие медицинские организации Псковской области посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев и зампредседателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко познакомили коллег с работой псковских якорных медицинских организаций – Псковской областной клинической больницы, Псковского клинического онкологического диспансера.

«Онкодиспансер – это наша гордость, что здесь было до появления нового учреждения и что стало – небо и земля. Такие показатели и широкие возможности медицинской организации – это результат огромной работы большой команды специалистов во главе с главным врачом», – подчеркнула Марина Гаращенко.

«Мы будем рады приехать в Санкт-Петербург с ответным визитом и перенять ваш опыт, также продолжим активное сотрудничество с витебскими коллегами. Мы все расположены рядом друг с другом и должны обмениваться своими возможностями», – отметила Вера Емельянова.