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Общество

Наталья Горбачёва: Многодетность может стать современным привлекательным трендом

Значимость мер поддержки многодетных семей отметила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

«Семья – это не только самое главное в жизни человека, но и самый главный показатель в жизни здорового общества, а следовательно, и государства. Поэтому совсем не случайно, что в объявленный президентом страны В. В. Путиным Год семьи в нашей области проводятся знаковые мероприятия. Особенно важна при этом поддержка многодетных семей. Конкурс многодетных семей очень нужен и для материальной поддержки родителей, и как пример для молодёжи. Прекрасно, что конкурс не только продолжается, но и расширяется. А это значит, что многодетность может стать современным привлекательным трендом», – сказала Наталья Горбачёва.

Ранее сообщалось, что в Псковской области подведены итоги регионального конкурса «Многодетная семья года». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сертификаты на улучшение жилищных условий победителям. Торжественная церемония состоялась в актовом зале в здании правительства Псковской области во вторник, 27 августа.

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